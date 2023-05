Governador em exercício, Daniel Vilela recebe Mendanha no Palácio das Esmeraldas

Governador em exercício de Goiás, Daniel Vilela (MDB), recebeu Gustavo Mendanha (Patriota), nesta quarta-feira (03), no Palácio das Esmeraldas, sede do governo estadual.

Este foi o primeiro compromisso oficial do vice-governador após assumir o Executivo, depois da viagem de Ronaldo Caiado para Paris. Com isso, ele deve permanecer no cargo até 10 de maio.

A agenda entre os antigos correligionários foi compartilhada por Daniel nas redes sociais. Na legenda, o vice-governador disse que o papo foi sobre política, MDB e o estado.

“Tive a satisfação de receber hoje, no nosso gabinete, o ex-prefeito de Aparecida @gustavommendanha. Oportunidade boa de dar prosseguimento às nossas conversas sobre política, o MDB e Goiás. Obrigado pela visita, Gustavo! E até breve!”, escreveu.

O encontro é mais um sinal de reaproximação do ex-prefeito de Aparecida com o MDB, partido ao qual era filiado em até 2021 e deixou para disputar o governo do estado.

Após a saída, Mendanha se filiou ao Patriota e concorreu ao pleito, ficando na segunda colocação com 25,20% dos votos.