Brasileira viraliza mostrando o que dá para comprar com um dia de salário no Japão

Uma jovem viralizou no TikTok depois de mostrar tudo o que consegue comprar no supermercado com o dinheiro de apenas um dia de trabalho no Japão e os internautas ficaram impressionados.

Kathleen Sassaki é brasileira e descendente de família japonesa e, por isso, ela explicou que conseguiu o visto para morar no país. Inclusive, conquistou um emprego em uma fábrica de montagem de vasos sanitários automatizados.

Neste local, a moça explicou que recebe $ 10 mil ienes japoneses (o equivalente a R$ 371). Com essa quantia, ela partiu para as compras e mostrou todos os produtos na gravação.

Nas cenas, é possível ver Kathleen enchendo o carrinho com diversos tipos de carne, leite, verduras, sucos, doces, bolachas, sorvetes, massas e outra infinidade de itens.

No final das compras, a jovem brasileira conseguiu voltar para casa com inúmeras sacolas, além de receber um troco de mais de $ 300 ienes, pois os itens não custaram todo o salário diário,

Os internautas ficaram impressionados por diversos motivos. O primeiro é o valor recebido por trabalho todos os dias. Afinal, a média salarial diária do brasileiro (baseado no salário mínimo) é de R$ 50,7, o que daria pouquíssimos itens no mercado.

Já o segundo motivo é que, apesar do valor recebido ser alto, ainda sim os itens de consumo são baratos, permitindo que ela leve mais coisas com pouco dinheiro.

“Meu Deus, dá para viver o mês inteiro com um dia de salário. Vou ter que me mudar para o Japão”, disse um usuário da plataforma. Confira!