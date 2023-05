PATRICK FUENTES

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O Caixa Tem, aplicativo da Caixa Econômica Federal usado no pagamento do Bolsa Família e outros benefícios sociais, ganhou um novo visual após a última atualização disponibilizada. A principal novidade é a mudança na tela inicial que agora traz atalhos para os serviços mais usados.

A nova versão do Caixa Tem possui na tela atalho para as seis funções mais utilizadas: “Pix”, “Receba com Pix”, “Pague Suas Contas”, “Extrato”, “Pague na Maquininha” e “Saque Sem Cartão”.

O Caixa Tem é o aplicado no qual o cidadão movimenta a poupança social digital da Caixa. Criado na pandemia de coronavírus para realizar pagamento do auxílio emergencial, hoje o app funciona permite acesso a diversos benefícios e serviços como:

– Bolsa Família

– Poupança Caixa Tem

– Acesso ao FGTS

– Recebimento do seguro-desemprego

– Recebimento do e abono salarial do PIS

– Pagamentos e recebimentos via Pix

– Depósitos e transferências

– Conta-salário

– Consulta de contratos de habitação

– Cartão de débito virtual

– Pagamento em maquininha

– Recarga de celular

A nova versão do Caixa Tem (1.78), está disponível para celulares Android e iPhone. Para checar a disponibilidade da atualização, basta o usuário acessar a loja de aplicativos do seu celular.

A atualização não é obrigatória e versões anteriores do aplicativo -a menor versão funcional é a 1.75- continua a funcionar normalmente e com acesso a todos os serviços.

COMO BAIXAR O CAIXA TEM

– Acesse a loja de aplicativos do seu celular

– Procure por Caixa Tem

– Certifique-se de que é o app da Caixa (o Caixa está escrito como em todos os outros serviços do banco) e clique para baixar o app

– Depois, abra o aplicativo e vá em “Entrar no Caixa Tem”

– Informe CPF e senha; se ainda não tiver cadastro, terá de criar um

– Assim que conseguir entrar no aplicativo, aparecerá o documento com os termos de uso. Leia e, depois, clique em “Concordar”

– Aparecerá a mensagem “Sua opção foi gravada com sucesso”; clique em “Entendi”

– O aplicativo também avisará que haverá mudanças, com novas funcionalidades

– É necessário mantê-lo atualizado todas as vezes que for necessário

Pagamento do Bolsa Família

O Caixa Tem hoje é usado para pagar o Bolsa Família de quem não tem Cartão do Cidadão ou cartão no benefício, que paga um valor mínimo de R$ 600, mais R$ 150 a cada criança de até sete ano que estiver na escola.

Em abril, o Bolsa Família é pagou valor médio de R$ 670,33 para famílias com renda mínima mensal por pessoa de R$ 218 até e inscritas no CadÚnico (Cadastro Único).