Pousada em Pirenópolis faz importante comunicado a clientes e alega prejuízos com a Hurb

Em comunicado divulgado nas redes sociais na última sexta-feira (05), a Pousada Villa das Pedras, em Pirenópolis, informou que a Hurb está em débito com a empresa desde janeiro deste ano.

Na nota, o estabelecimento diz que os prejuízos causados ultrapassam os R$ 130 mil e que não é mais possível realizar a hospedagem das reservas feitas pela plataforma.

Para que os clientes não fiquem no prejuízo, a pousada orientou que a Hurb seja procurada e que seja solicitado o cancelamento da reserva.

Ainda há a opção de se hospedar no local no mesmo período, mas somente feito diretamente com a Villa das Pedras. No entanto, é necessário a anulação da solicitação na plataforma.

“Para isso, solicitamos que entre em contato em até 48h após o pedido de cancelamento na Hurb, para que possamos deixar registrada a reserva nos mesmos moldes contratados com a Hurb e a vaga disponível”, informou.

Os clientes podem entrar em contato com a pousada pelos telefones (62) 3412-7435 ou (61) 3246-4005, pelo WhatsApp (62) 9 9604-4005 e pelo e-mail [email protected]

A reportagem entrou em contato com a plataforma via e-mail e, até o momento, não obteve retorno.