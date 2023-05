Escolas da rede estadual de Goiás passam a contar com detectores de metais

Com o objetivo de reforçar a segurança dos ambientes escolares após o atentado ocorrido em Santa Tereza de Goiás, os colégios da rede estadual de ensino em Goiás passam a contar, a partir de agora, com o uso de detectores de metais.

A medida faz parte do projeto “Política Estadual de Prevenção e Combate à Violência Escolar” e conta com um investimento de R$ 1,8 milhão do Governo do estado.

Até o momento, de acordo com a administração estadual, a iniciativa já foi implementada em cerca de 600 escolas do estado. A recomendação da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) é que seja utilizado um detector de metal para cada 100 alunos matriculados.

Um dos colégios que já recebeu o dispositivo foi o Centro de Ensino em Período Integral (Cepi) Dom Fernando Gomes dos Santos II, em Goiânia. Segundo a gestora da unidade, Marcilene Andrade, a implementação deve diminuir o medo de pais e alunos contra possíveis ataques.

“[Pais e alunos] elogiaram muito e ficaram mais tranquilos. Inclusive, pararam de mandar mensagem preocupados com a segurança”, revelou.

Além do uso do dispositivo, o programa “Política Estadual de Prevenção e Combate à Violência Escolar” também prevê a interlocução com páginas na web para a remoção de conteúdos impróprios e que fazem a apologia ao crime, além da responsabilização civil, penal e administrativa do agressor, pais e responsáveis e da execução de campanhas de combate ao bullying no ambiente escolar.