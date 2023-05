Existem alguns segredos que os homens infiéis escondem das mulheres a sete chaves e só se sentem à vontade de contar para os amigos, e é bom abrir os olhos com esses detalhes.

Para saber como funciona os mistérios de um mentiroso infiel, separamos uma lista com alguns tópicos poucos comentados, que entregam alguns atos deles, que quase ninguém imagina.

Se você tem desconfiado do seu parceiro, é bom acompanhar até o final da lista, pois o último tópico pode te surpreender muito. Confira!

6 segredos que os homens infiéis escondem das mulheres e só contam para os amigos:

1. Nomes dos contatos

Quem está mantendo uma relação extraconjugal, geralmente, salva o contato da amante com um nome aleatório para não deixar tão explícito.

É bom ficar atenta se os nomes condizem às fotos de perfil. Por exemplo, é possível que o nome seja de um homem, mas a foto seja de uma mulher.

2. Outro celular ou chip

Se o seu parceiro tiver dois celulares alegando que um é profissional, é bom ficar de olhos abertos, pois esse segundo aparelho pode ter a ver com uma vida dupla.

E, caso ele ainda tenha dois números telefônicos, isso pode ser ainda pior.

3. Colocar o celular virado para baixo

Quando vocês estão juntos, repare se o celular fica com a tela virada para baixo ou no modo avião. Se sim, saiba que ele está preocupado com as notificações que podem chegar e tem algo a esconder.

Esse segredo é inquestionável. Quem não deve, não teme.

4. Novidades

Se ele tem aparecido com muitas novidades, principalmente nos momentos íntimos, realizando coisas que, até então, vocês não faziam pode ser um mau sinal.

Quer dizer que ele andou tendo outras experiências.

Isso também se aplica em novos gostos para bebidas e comidas.

5. Mais vaidoso

Se ele começou a se cuidar mais, ir para a academia de repente, comprou um novo perfume e mudou o corte de cabelo, pode ser algo por trás disso.

A intenção aqui não é deixar todas vocês preocupadas e desconfiadas. No entanto, se já houver uma pulga atrás da orelha e ele se encaixar nos tópicos, vale a pena investigar.

6. Conta bancária

Por último, mas não menos importante, as contas bancárias podem trazer grandes segredos.

Os mais espertos costumam fazer uma conta em um banco alternativo apenas para gastar com as amantes. Repare nos cartões da carteira dele.

Caso ele não tenha um banco extra, repare nas movimentações dos cartões. Podem haver lugares que entreguem o jogo do traidor.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades em tempo real!