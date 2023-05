Este é o tempo mínimo necessário para que a tecnologia 5G chegue para toda Goiânia

Durante entrevista para o podcast “Nas Quatro Linhas” desta segunda-feira (08), o vereador em Goiânia, Lucas Kitão (PSD), deu uma previsão para que a tecnologia 5G chegue a todos os aparelhos da capital que dispõe da tecnologia.

“Acredito que em um cenário otimista dentro de um mês mais ou menos essa lei deve estar pronta. Aí nós vamos poder fazer com que as operadoras comecem esse trabalho”, estimou.

Kitão é um dos que mais se mobilizam na Câmara Municipal para que o projeto avance na capital, que teve o sinal liberado pela Anatel em agosto do ano passado.

Após a aprovação do Projeto de Lei as operadoras precisa começar a instalar as antenas para que o sinal seja distribuído para a população.

“A 5G para ela chegar boa nos nossos lares, nos aparelhos celulares, precisa do dobro de antenas que a tecnologia 4G precisa hoje. Vai ser um trabalhão, mas elas já estão aptas para começar depois que a lei for publicada”, explicou.