Vereador é morto a tiros enquanto trabalhava em Goiás

Vereador em Itaguaru, Thiago Vieira Lopes, mais conhecido como Thiago Bala (PDT), foi assassinado no final da tarde desta segunda-feira (08), na zona rural do município.

O Portal 6 apurou que ele estava instalando uma cerca junto com outras duas pessoas, quando foram efetuados diversos tiros.

Após ouvir os disparos as pessoas que o acompanhavam fugiram, mas escutaram mais barulhos de tiros contra o vereador.

Uma moto foi vista saindo do local, mas os sobreviventes não souberam relatar as características do veículo e nem quantos ocupantes havia nela.

A morte será investigada pela Polícia Civil (PC).