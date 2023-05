Anapolinos poderão curtir tributo à lendária banda Queen na sexta-feira (12)

A lendária banda Queen, fundada em 1970, deixou uma grande saudade em fãs ao redor de todo o globo. Apesar de ainda estar na ativa, é inegável que tenha perdido grande parte do prestígio de outrora, em épocas de Freddie Mercury e John Deacon.

Para matar a saudade, pelo menos dos anapolinos, a Nightrain realizará um tributo aos ícones ingleses nesta sexta-feira (12), no Zen Bar, localizado na Avenida PB 01 Quadra 11 Lote 01

Na ocasião, os maiores sucessos da banda de Mercury serão relembrados, prometendo arrancar aplausos e um sentimento nostálgico do público.

O show tem horário marcado para começar às 21h, se estendendo até por volta da meia-noite. O bar, entretanto, permanecerá aberto até as 02h.

As reservas podem ser realizadas através do Sympla, por R$20, mais a taxa do site, sendo possível combinar com a equipe do local através do instagram @zenbaranapolis para a reserva de mesas. No local, as entradas estarão no valor de R$25.

Além do espetáculo musical, o estabelecimento oferece aos clientes a opção de drinks, tradicionais e exclusivos da casa, além de petiscos, hambúrgueres artesanais, chapas de carne e várias outras opções.