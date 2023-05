Anunciadas as primeiras atrações do Caldas Country 2023

As duplas Zé Neto e Cristiano, Bruno e Marrone, e a cantora Claudia Leitte são as primeiras atrações anunciadas do Caldas Country 2023.

O tradicional evento sertanejo será realizado de maneira oficial nos dias 03 e o4 de novembro na cidade das águas quentes.

No entanto, o esquenta começa no dia 1º e tem sequência no dia 02, quando ocorrerá a chamada “pré-festa”, com diversas atrações.

Novidade na edição de 2022, o Caldas Country terá novamente um voo oficial para transportar os frequentadores do evento.

A venda dos ingressos está prevista para começar na próxima terça-feira (16), no site oficial do evento. Além das tradicionais entradas haverá a comercialização de pacotes especiais, que dá direito a diversas mordomias.