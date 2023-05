Inteligência Artificial faz Cristiano Araújo cantar música de Simone Mendes; veja

Avanços na Inteligência Artificial (IA) fizeram com que fosse possível ouvir a voz do Cristiano Araújo cantando junto com Simone Mendes, conhecida pela dupla com Simaria, a canção “Erro Gostoso”.

Coletando amostras da voz do falecido cantor goiano, foi possível elaborar como seria a interpretação da música que foi lançada em janeiro deste ano e já está em terceiro lugar nas paradas.

O responsável pela produção foi o tiktoker Lamerazi, que postou o vídeo na última terça-feira (02) e já acumulou 236 mil visualizações.

A novidade emocionou os fãs do cantor, rendendo comentários como “Moço, eu sou muito fã dele, eu amo e sinto tanta falta dele. Estou aqui chorando, que saudades dele. Obrigada por esse momento” e “Essa música cantado pelos dois ia ficar massa. Olha isso, imagina com ele realmente aqui”.

No entanto, não se trata da primeira vez que a IA foi usada para criar novas apresentações. Em abril, uma música que usa a tecnologia viralizou nas redes sociais e causou comoção não só entre os fãs, como também entre as gravadoras e os artistas.

Publicada no YouTube, a faixa “Heart On My Sleeve” simula The Weeknd e Drake cantando versos sobre Selena Gomez. O criador não teve a identidade revelada, mas é conhecido como @ghostwriter.

No TikTok, a música recebeu mais de oito milhões de visualizações e, no Spotify, foi reproduzida mais de 300 mil vezes.

Drake já manifestou ser contra a clonagem de vozes logo após o pedido da Universal Music Group aos serviços de streaming para que impeçam que empresas de inteligência artificial acessem os catálogos.

Outros vídeos que viralizaram apresentam a Ariana Grande interpretando músicas do MC Livinho e do Zé Felipe.