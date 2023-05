Existem alguns sobrenomes incomuns que se popularizaram no Brasil e ganharam o gosto de muitas famílias.

O que acontece é que a grande maioria desses termos possuem fortes referências por trás de cada sílaba.

6 sobrenomes incomuns e quem tem eles no Brasil deve saber o significado:

1. Salvador

Começando nossa lista, aqui temos um sobrenome ibéricos e italiano, de origem religiosa.

Assim, como já nos sugere, Salvador é referência a Jesus Cristo, Hominum Salvator, o “Salvador dos Homens ou da Humanidade”.

2. Crispim

Poucas pessoas possuem esse sobrenome no Brasil e para os que possuem saiba que esse termo quer dizer

Significa, literalmente, aquele que tem cabelos crespos. Mas também indica uma pessoa com grande força interior.

Sendo assim, trata-se de alguém muito admirado e elogiado pela capacidade que demonstra de lutar pelo o que quer.

3. Bitencourt

Bitencourt era um sobrenome usado para classificar as famílias que moravam em Bethancourt, na Picardia (França), do qual se diz que tiveram o senhorio.

Tanto no país de origem como em Portugal, esse termo toponímico sempre esteve nas famílias mais nobres.

4. Martinelli

Seguindo a lista de sobrenomes mais incomuns, o Martinelli é um sobrenome italiano com origem no prenome Martino, que, por sua vez, deriva do nome latino Martinus, de martius ou martinici.

Basicamente, ele quer dizer homem belicoso ou guerreiro, referência a Marte, o deus da guerra dos romanos (em latim, Mars ou Martis).

5. Portiolli

O sobrenome Portioli tem origem na região do Vêneto e hoje existem 369 famílias com esse nome de família na Itália.

O nome chegou no Brasil e se popularizou com o segundo “L”, e como já nos sugere, o nome faz referência a porto.

6. Portela

Por fim, Portela tem origem no latim portula, que quer dizer de “porta pequena”.

Sendo assim, indica uma passagem estreita usada como controle de pedestres, carros ou animais, geralmente em fazendas.

