Mulher vira fenômeno na internet ao descobrir verdade sobre o namorado e ficar indignada

Meli Borges não imaginou que iria viralizar ao desabafar sobre uma situação comum entre mulheres com a amiga. No perfil da Milagros Buthet, no TikTok, Meli aparece indignada por conta da incapacidade do companheiro quando o assunto é tarefas domésticas.

O vídeo, que já acumula 1,4 milhões de visualizações, se inicia com a mulher inconformada contando como o homem coloca as roupas na máquina de lavar e como as pendura.

Além disso, ela conta que a forma como o parceiro arruma a cama faz parecer que nada foi feito. As amigas presentes brincam com a situação e perguntam se, quando o companheiro da Meli lava o banheiro, se ele usa somente perfume. “Falei para ele não limpar mais”, encerrou a mulher.

Diversos comentários foram feitos no vídeo, sendo que a maioria era de mulheres que apoiaram Meli e criticaram a atitude de homens que não se cuidam e muito menos cuidam do lar.

“Eu tenho uma teoria de que eles fazem as coisas erradas de propósito para que a gente acabe decidindo fazer tudo”, escreveu uma internauta.

“Achei que só eu tinha esse problema, mas não! Agora vejo que é comum”, comentou outra.