Pai ensina lição para a filha após pedir creme pela internet e receber pacote com iPhone 14

Um pai recebeu uma encomenda inusitada em casa e, para deixar um bom exemplo para a filha, preferiu devolver o pedido errado e aguardar pelo certo. O caso viralizou na internet.

Identificado como David Perez, o mexicano postou no TikTok que estava aguardando apenas um creme facial. No entanto, ao abrir a embalagem, ele viu um iPhone 14 Pro Max, avaliado em cerca de R$ 8,5 mil.

Depois de encontrar o aparelho valioso, o homem ficou muito surpreso com o equívoco da loja virtual de Liverpool (Inglaterra).

Porém, como o creme era para a filhinha pequena e ela estava aguardando ansiosamente pela caixa, quando percebeu o celular, ficou bem confusa. Logo, o pai precisou explicar o erro e tomar a decisão mais coerente.

“Acredito que nas boas energias do universo, no karma e, bem mais que tudo, no exemplo para essa linda menininha”, concluiu o mexicano.

Ele foi até a central de envio de mercadorias e deixou a embalagem com o iPhone 14 para ser devolvido em segurança à loja virtual. Confira!