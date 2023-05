Brasileiro viraliza mostrando o que ninguém conta sobre morar fora do país

Um brasileiro viralizou nas redes sociais mostrando alguns lados tristes e complicados de morar fora do país natal, que quase ninguém sabe, e o caso chamou atenção dos internautas.

Pablo Fakir é um jovem que decidiu sair do Brasil e se autointitulou “nômade digital”, pois já morou na Holanda, Itália, Espanha e até nos Estados Unidos da América.

No perfil do Instagram, ele comenta sobre os desafios de ser um estrangeiro, os benefícios, custos e alguns truques. Desta vez, a história que chamou atenção foi sobre Pablo explicando algumas chateações que enfrenta diariamente.

“Aos poucos você vai perdendo o contato com seus amigos que normalmente vocês conversavam todos os dias”, disse no relato.

“A vida fora do Brasil é sempre fora da zona de conforto. Seja no idioma, cultura ou até mesmo com a comida. O clima muitas vezes é muito diferente do Brasil e você tem que estar preparado porque não é fácil”, explicou.

“Muitas vezes você vai se sentir sozinho e não vai se sentir pertencendo a lugar nenhum”, desabafou Pablo.

O jovem revelou que estar longe dos familiares é um dos pontos mais difíceis. Inclusive, assisti-los comemorando as datas especiais sem a presença do rapaz é uma dor enorme.

Por fim, ele mencionou que vive assim há quatro anos e acabou se acostumando com boa parte das dificuldades. No entanto, há dias mais pesados que os outros.

Confira!