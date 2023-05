SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Um jovem de 22 anos foi preso por suspeita de assassinar um homem de 44 anos em Minas Gerais.

A vítima foi brutalmente assassinada com golpes de faca, queimaduras pelo corpo e teve o crânio esmagado com uma pedra grande, segundo informou a Polícia Civil.

O suspeito teria ingerido o sangue da vítima após a morte, segundo testemunhas relataram aos policiais.

O caso aconteceu em Bom Despacho, a 166 km de Belo Horizonte, na madrugada desta segunda-feira (15). Segundo a polícia, discussões antigas entre os dois podem ter motivado o crime.

O jovem foi detido quando se escondia na casa da irmã, na mesma cidade. Os policiais também apreenderam com o jovem um celular pertencente à vítima. Na casa em que vivia com a mãe, a polícia encontrou as roupas que teriam sido usadas por ele durante o crime.

O suspeito foi preso em flagrante, autuado por homicídio triplamente qualificado e encaminhado ao sistema prisional. As investigações continuam na Delegacia de Polícia Civil da cidade.

“As investigações apontam que o suspeito já havia tentado contra a vida da vítima anteriormente, desferindo golpes com uma foice, o que sugere premeditação, embora esse incidente não tenha sido registrado”, disse o delegado.