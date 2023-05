UFG realiza 20ª Agro Centro-Oeste Familiar, oferecendo diversas oficinas e cursos

A Universidade Federal de Goiás (UFG) deu início a 20ª Agro Centro-Oeste Familiar, um evento que começou em 2003 e atualmente mobiliza agricultores, estudantes, pesquisadores e profissionais de diversas áreas do estado.

Na programação, que vai desta quarta-feira (17) até sábado (20), estão previstas diversas atividades, dentre elas workshops, oficinas e cursos de metodologias de cultivo e preparo de alimentos. Alguns exemplos são como fazer doces tradicionais ou manejar agrotóxicos em lavouras.

Também haverá a discussão de políticas públicas voltadas à agricultura familiar, responsável por cerca de 63% de toda a produção goiana, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Este nicho também é responsável pela produção de 70% dos produtos que compõe a cesta básica.

Alguns dos ministrantes serão produtores regionais, além de professores especializados da instituição, profissionais da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) e de outros órgãos afins.

A realização ocorre em parceria com o Governo Federal, o Instituto Federal de Goiás e outras entidades. O evento ocorre das 8h às 18h, e será realizado no Centro de Cultura e Eventos Professor Ricardo Freua Bufáiçal, localizado no campus Samambaia, da UFG.

“Com a Agro Centro-Oeste Familiar 2023 queremos mostrar aos goianos e aos brasileiros em geral que a agricultura brasileira vai além do que é feito nas grandes propriedades”, pontuou a reitora da UFG, Angelita Pereira.