Após redução, saiba onde abastecer pelo menor preço em Goiânia e Anápolis

Após o anúncio da Petrobras que deu fim à paridade de preços com o mercado internacional, nesta terça-feira (16), os valores da gasolina já começaram a oscilar em cidades goianas.

Com base nas informações do aplicativo Eon, da Secretaria de Estado da Economia de Goiás, levantadas por volta das 16h, o Portal 6 separou os postos em Goiânia e Anápolis com os maiores e menores custos para o motorista.

Em ambas as cidades, a diferença de preços ultrapassou a casa de R$ 1.

Na capital, o valor mais em conta foi encontrado no Posto Ipê, localizado no setor Chácaras Retiro, pelo valor de R$ 4,75. Já o mais caro foi o Posto Serra Dourada, no setor Sul, com um custo de R$ 5,89 pelo litro do combustível.

Em Anápolis, essa disparidade foi ainda maior. O ponto com a gasolina mais barata foi o Posto Antonelli e Vitorino, no Jundiaí, com R$ 4,12 sendo cobrado pelo litro.

Já o valor mais caro encontrado foi o de R$ 5,49, em 10 locais diferentes de abastecimento para o combustível. São eles: