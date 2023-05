Antonia Fontenelle chama Felipe Neto de ‘lixo’ e o desafia para luta em um ringue

Após ter sido condenada pela 7ª Vara Cível do Rio a pagar mais de R$ 100 mil por danos morais para os irmãos Felipe Neto e Luccas Neto, a apresentadora Antonia Fontenelle xingou o youtuber e o desafiou para uma luta em um ringue. A declaração foi dada no programa Morning Show, da Jovem Pan.

“Esse é teu modus operandi, pagar advogado para fazer assédio processual aos que não concordam com o lixo de ser humano que você é. Sim, você é um lixo de ser humano. É a minha opinião”, disparou Antonia, antes de fazer o convite para “cair na porrada”.

“E mais. Quer resolver essa parada comigo cara a cara? De preferência no ringue. Sabe o Whindersson Nunes que sobe no ringue? Quer subir no ringue comigo? Quer cair na porrada comigo? Resolver esse problema que você tem comigo”, emendou.

Pelas redes, Felipe Neto se pronunciou. “Uma senhora que tem idade para ser minha mãe me chamar para porrada ao vivo. Até onde vai o limite? Vou continuar enfrentando esse ódio bolsonarista. Não se engane, a motivação é política. Essa senhora já foi condenada criminalmente com pena revertida em doação e serviços comunitários e não aprende”, disse.

Ele continuou: “Tiro uma lição disso: quer saber mais sobre minha índole e caráter? Veja quem são as pessoas que me odeiam”, concluiu Neto pelo Instagram.