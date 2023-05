Nome de Major Vitor Hugo para disputa da Prefeitura de Goiânia cria tensão entre Bolsonaro e Valdemar

A escolha para futuros candidatos às eleições municipais em 2024 tem criado um clima de tensão entre o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, e o ex-presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro (PL). A informação foi apurada pela jornalista Roseann Kennedy, da Coluna do Estadão.

Um dos nomes que se tornou o centro de embate entre os políticos é o do ex-deputado Major Vitor Hugo (PL), possível candidato para a prefeitura de Goiânia.

Enquanto Jair Bolsonaro demonstra apoio a candidatura do parlamentar à prefeitura de Goiânia no próximo ano, Valdemar já enxerga o nome de Vitor Hugo como “pouco competitivo”, já que o ex-parlamentar perdeu as eleições ao governo estadual no ano passado.

De acordo com a colunista, pessoas próximas ao presidente do PL afirmam que Jair quer dar uma chance aos aliados que saíram derrotados das eleições anteriores, sem pensar qual é a melhor estratégia eleitoral para o partido.

Vale lembrar que o ex-deputado também está sendo cotado para disputar as prefeituras de Anápolis ou Jataí.