Após não ser nomeado para o cargo, Leandro Ribeiro diz que desistiu de ser vice-presidente da Agehab

Mais de um mês após se licenciar da Câmara de Anápolis para assumir a vice-presidência da Agência Goiana de Habitação (Agehab), o vereador Leandro Ribeiro (PP) comunicou nesta terça-feira (23) que desistiu do cargo.

Desde que deixou o Poder Legislativo, em 10 de abril, o parlamentar derrotado nas urnas do pleito passado para o cargo de deputado federal aguardava nomeação para a função no Governo de Goiás, mas isso nunca ocorreu.

Mesmo assim, Leandro não deixou de dar expediente na autarquia e representar o presidente Alexandre Baldy (PP) em agendas e eventos.

À Manchester FM, o político disse que sua nomeação não saiu porque, pelo estatuto da Agehab, ele teria de renunciar ao cargo de vereador para poder assumir como número dois da agência.

Nos bastidores, Leandro chegou a atuar para que esta regra fosse mudada. Sem sucesso, porém. Ao Portal 6, a Agehab informou que a vice-presidência deverá ser ocupada por Wendel Garcia, atual subsecretário de Indústria e Comércio.

Leandro espera que, com isso, o espaço seja aberto para que ele assuma a vaga de Wendel Garcia no segundo escalão do Governo de Goiás e não tenha que retornar à Câmara.