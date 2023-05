O que muda caso os aeroportos de Anápolis e outros 12 municípios goianos sejam federalizados

O governador Ronaldo Caiado (UB) se reuniu recentemente com o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, para apresentar uma proposta de federalizar 13 aeroportos localizados em Goiás.

Os pontos que seriam contemplados estão localizados nas cidades de Anápolis, Mineiros, Caiapônia, Iporá, Aragarças, Quirinópolis, Santa Helena, Palmeiras de Goiás, Pirenópolis, Morrinhos, Ipameri, Catalão e Cristalina.

Segundo Caiado, ao transferir a gestão desses portos para a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), haverá uma estrutura mais robusta e alternativas de vias aéreas regionais, resultando em um aumento no volume de passageiros, investimentos e oportunidades de negócios.

Ao Portal 6, o professor Salmen Chaquip Bukzem, coordenador do curso de Ciências Aeronáuticas da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás) explicou que essa transferência pode não ser algo fácil de concretizar.

No entanto, ele afirmou que a interiorização dos portos aéreos é um processo inevitável, surgindo cada vez mais demandas na região.

“É preciso oferecer um mínimo de segurança, com pista limpa, sem cachorro ou vaca na pista, com estações de embarque e desembarque. O governo quer que a Infraero assuma os custos para ter esse aperfeiçoamento”.

Salmen explicou também que existe público em grandes municípios interiores que tem interesse na melhoria de condições dos aeroportos, como Jataí e Goianésia.

Contudo, ele argumentou que, se não houver estrutura para dar suporte e um real interesse do Poder Público, essa demanda não será atendida.

Por fim, o professor de Ciências Aeronáuticas disse que essa iniciativa do Governo de Goiás vai na contramão do que vem sendo feito ao redor do país, onde a iniciativa privada vem assumindo a gestão dos portos aéreos da Infraero.