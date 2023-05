6 sobrenomes bonitos que as mulheres gostariam de colocar na certidão de nascimento

Existem alguns sobrenomes bonitos que são figuras marcantes entre alguns homens, principalmente entre alguns crushs das mulheres.

É por conta disso que elas sonham muito em tê-los no documento também, depois de confirmar os votos matrimoniais.

E não, não estamos falando de Reymond, Gianecchini, Gagliasso nem de Castro.

6 sobrenomes bonitos que as mulheres gostaria de colocar na certidão de nascimento:

1. Araújo

Vindo de Portugal, Araújo faz uma referência a uma localidade do reino da Galícia, na Península Ibérica medieval.

João Tirante, cavaleiro francês, “rico-homem” do rei dom Afonso VII que povoou a vila de Araújo, no reino da Galícia, no ano de 1150.

Sendo assim, esse sobrenome faz uma analogia a um homem rico e glorioso.

2. Jayme

Jayme trata-se de um adaptação do inglês James, originário de Jacob, significando “calcanhar” ou “substituto”.

O que acontece é que na Bíblia Jacó nasceu agarrado ao calcanhar de seu irmão gêmeo Esaú, a quem suplantou como primogênito, dando um pretexto ao sobrenome.

3. Macedo

Macedo é um toponímico de uma região de Portugal.

O termo faz referência aos moradores de um lugar de muitas macieiras, assim, as pessoas lá nascidas eram chamadas de “fulano de Macedo”.

4. Nogueira

Sendo mais um nome de origem portuguesa, Nogueira faz referência às pessoas que nasceram na região da Torre de Nogueira, ao norte de Portugal.

Nogueira é uma árvore cujo nome vem do latim medieval nocaria, de nux, nucis, todo fruto com amêndoa, de casca dura ou nozes.

5. Rodrigues

Rodrigues quer dizer, diretamente, “o filho de Rodrigo”.

Sua origem é germânica e vem de “Roderich”, que, por sua vez, quer dizer “rico em glória” ou “o senhor da glória”.

6. Alves

Sem dúvidas você deve conhecer alguém pertencente a uma família Alves, não é mesmo?

A origem do nome é nórdica, o nome significa “guerreiro”, “protetor” ou mesmo “exército”.

Mas em outras traduções, ele pode representar também o diminutivo de Álvares, significando “filho de Álvaro”.

