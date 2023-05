Câmara de Anápolis abre vagas de estágio remunerado com início em 1º de junho

A Câmara Municipal de Anápolis está com processo seletivo aberto para estágio administrativo, jurídico e de tecnologia da informação. São 60 vagas ao todo, sendo que 40 são para nível superior e 20 para nível médio, com 10% reservados para pessoas com deficiência.

Na última quarta-feira (24), os primeiros aprovados tiveram os Termos de Compromisso de Estágio (TCE) assinados pelo Poder Legislativo e irão atuar a partir do dia 1º de junho.

O processo inicial se encerra no dia 31 de junho, no entanto, a empresa responsável pela seleção, Mais Talentos, aponta que há possibilidade de haver continuidade até que todas as vagas sejam preenchidas.

A oportunidade divulgada pela Câmara é remunerada, com bolsa de R$ 800 para o nível superior e R$ 450 para o nível médio, além de ajuda com transporte de R$ 217,80 para ambos.

Para os candidatos com nível superior, as vagas são nas áreas de direito, administração, jornalismo, publicidade e propaganda, ciências contábeis, entre outras.

Com período de vigência de 12 meses, o estágio é prorrogável por igual período e possui carga horária de 04h diárias, de segunda a sexta-feira, matutino ou vespertino.

O contrato com a empresa organizadora foi assinado em 12 de maio de 2023, com vigência de 12 meses, prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos com limite de 60 meses.

Questionada pelo Portal 6 sobre o processo seletivo, a Câmara afirmou em nota que interessados devem acessar o site da empresa Mais Talentos, realizar cadastro, buscar a vaga de desejada e se candidatar.

Mais informações estão disponíveis por meio do telefone de contato (62) 3771-8543.