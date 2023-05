Gustavo Gayer pede prisão de Maduro à Embaixada dos EUA no Brasil

O deputado federal goiano Gustavo Gayer (PL) enviou, nesta segunda-feira (29), um ofício para a Embaixada dos Estados Unidos, exigindo a prisão do presidente da Venezuela Nicolás Maduro, que se encontra no Brasil.

O chefe de estado se encontra no país para se reunir com Lula (PT) e com a cúpula de líderes da América do Sul, em encontro previsto para esta terça-feira (29).

Assim, o parlamentar goiano aproveitou o momento para fazer o pedido à embaixadora norte-americana Elizabeth Frawley Bagley.

No documento, Gustavo Gayer aponta que Maduro é procurado pelos Estados Unidos sob a acusação de terrorismo internacional, narcotráfico e corrupção.

“Manifesto total indignação e repúdio pela presença do já referido ditador venezuelano em solo brasileiro”, complementa o deputado.

Até o momento, a Embaixada dos Estados Unidos não se pronunciou sobre o pedido de Gayer.