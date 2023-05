Prefeitura de Anápolis estuda ceder profissionais de saúde para Santa Casa

Como forma de cumprir com o acordado junto à Santa Casa de Anápolis, a Prefeitura estuda a possibilidade de ceder profissionais de saúde do município para integrar o corpo clínico do hospital.

Ao Portal 6, o prefeito Roberto Naves (PP) afirmou que essa forma de cooperação, com a disponibilização de trabalhadores, é uma alternativa que está sendo avaliada para auxiliar a unidade de saúde.

“Existe uma comissão, tanto por parte da prefeitura, quanto por parte da Santa Casa, estudando essa modelagem. Muitas coisas podem ser feitas sem repasse financeiro”, destacou.

Isso porque, para transferir recursos financeiros, o Poder Público precisaria ter caixa e aprovar um Projeto de Lei autorizando esse procedimento.

No entanto, a gestão de Roberto passa por um momento de dificuldades financeiras. Dessa forma, o remanejamento dos profissionais para a Santa Casa seria uma opção para reduzir as despesas do hospital.

Vale lembrar que a Prefeitura fez um acordo com a Fundação de Assistência Social de Anápolis (FASA), mantenedora da Santa Casa, incrementar o repasse anual para a unidade de saúde.

Assim, o hospital deverá receber do município de Anápolis um total de R$ 8 milhões a R$ 10 milhões a mais por ano.

Atualmente, a Santa Casa recebe um montante de aproximadamente R$ 53 milhões anualmente. Com essa nova medida, o valor deve ultrapassar a casa dos R$ 60 milhões.