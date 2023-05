Vestibular Top 50 da UniEVANGÉLICA oferece bolsas de até 100% de desconto

Está chegando o dia esperado do vestibular Top 50 da Universidade Evangélica de Goiás – UniEVANGÉLICA. Para esse super processo seletivo, são oferecidas bolsas de até 100% de desconto para os vestibulandos com melhores desempenhos nas provas. São diversos descontos para os cinquenta mais bem colocados. As inscrições vão até 29 de junho de 2023.

Estudar na UniEVANGÉLICA é a oportunidade de ingressar em uma das melhores instituições de ensino superior do país. Para ter uma ideia, o Curso de Medicina está entre os quatro melhores do Brasil. São várias opções disponíveis, seja na plataforma EAD ou no formato presencial.

Mas atenção: a oferta do vestibular Top 50 é válida exclusivamente para os cursos presenciais, exceto Medicina. E é bem simples fazer a inscrição: basta acessar a página oficial do processo seletivo aqui (https://inscricaounievangelica.crmeducacional.com/login/130).

As provas ocorrerão no dia 02 de julho, no formato presencial.

No edital, os candidatos podem obter mais informações, como atendimento especial para pessoas com deficiência, documentos, tipo de prova, recomendações para o dia do vestibular, datas, quadro de vagas e informações sobre matrículas.

O Top 50 se estende a todas as demais instituição de ensino superior mantidas pela Associação Educativa Evangélica. As inscrições podem ser feitas exclusivamente pela internet, nos respectivos sites institucionais. Confira abaixo.

Universidade Evangélica de Goiás – UniEVANGÉLICA (Anápolis e Ceres): www.unievangelica.edu.br

Faculdade Evangélica Raízes: www.faculdaderaizes.edu.br

Faculdade Evangélica de Goianésia: www.faceg.edu.br

Faculdade Evangélica de Ceres www.facevangelicaceres.edu.br

Faculdade Evangélica de Rubiataba: www.facevangelicarubiataba.edu.br

Faculdade Evangélica de Senador Canedo: www.fescan.edu.br