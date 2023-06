Homem que tinha acabado de comprar carro encontra um bilhete deixado no vidro

Um homem quis compartilhar o caso que aconteceu com ele recentemente, após comprar um carro para o filho e encontrar o automóvel faltando uma parte no dia seguinte. A história viralizou na internet.

Rogério Laporte vive em Campo Grande (MS) e explicou que teria presenteado o jovem com o primeiro veículo, um semi-novo bem conservado. Porém, como vivem em um condomínio sem estacionamento, precisou o deixar na rua.

Segundo ele, tarde da noite, quis conferir se estava tudo certo com o carro e viu que algo não estava certo. O retrovisor estava quebrado.

Logo pela manhã, Rogério foi até o carro averiguar a situação, bastante frustrado com a situação, já que o havia acabado de pagar pelo bem.

Então, ao abrir a porta do automóvel, um bilhete escrito à mão caiu no chão. “Quebrei seu retrovisor. Me ligue que eu pago. Desculpe”, foi escrito no papel.

Inspirado, o sul-mato-grossense achou muito honesta a atitude do outro condutor e quis comentar a situação na internet.