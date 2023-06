Gayer acusa Silvye de se render ao PT e resposta da deputada viraliza; veja

Questionada pelo deputado Gustavo Gayer (PL) sobre o voto favorável a Medida Provisória (MP) da Esplanada, a parlamentar Silvye Alves (UB) viralizou pela resposta que deu ao colega.

A MP foi aprovada na noite da última quarta-feira (31). Gayer a acusou de se render ao PT, já que ela foi uma das congressistas a acompanhar o governo na votação.

Ao responder, Silvye afirmou que o parlamentar “vive de falácia com pedidos e videozinhos na tribuna para engajar nas redes e nada mais”. Ela ainda mandou um recado: “vai trabalhar jovem”.

Ao justificar o voto favorável a MP, a deputada afirmou não gostar do PT, mas afirmou que acabar com os ministérios como da Mulher e do Esporte, seria ir contra o que defende.

Por fim, a parlamentar pediu para que Gayer parasse os ataques e fizesse algo pelo estado e pelo país.