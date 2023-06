Homem que deixou de abastecer para jogar na loteria diz o que vai comprar após ganhar R$ 5 milhões

Um homem precisou parar urgentemente em um posto de combustível, após deixar a gasolina do carro acabar totalmente, para abastecer e acabou tomando outra decisão.

Michael Schlemmer vive em Kentucky (EUA) e explicou à mídia local que, ao invés de encher o tanque do veículo, preferiu colocar apenas US$ 20 e investir o restante em bilhetes de loteria.

Ainda na conveniência do posto, ele descobriu que o ticket que teria acabado de comprar estava premiado com o valor de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5 milhões).

A situação deixou Michael e todos os funcionários do local em êxtase. Ninguém acreditava que ele teria sido contemplado com o prêmio máximo.

“Eu raspei, olhei [para o bilhete] e voltei para a loja. Mostrei para as meninas que me venderam e elas quase tiveram um ataque. Os donos da loja estavam lá e os dois começaram a sorrir”, lembrou o estadunidense.

Agora, o plano é comprar um carro novo e o manter sempre abastecido. Além disso, o sortudo confessou que pretende economizar o dinheiro e investir em algo rentável.