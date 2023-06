Aposta de Goiás acerta cinco números da Mega-Sena e leva quase R$ 73 mil; saiba de onde

Somente uma aposta em todo o país acertou as seis dezenas sorteadas no concurso 2598 da Mega-Sena no sábado (03). O sortudo é de Rio Grande da Serra (SP) e vai levar R$ 66.093.916,13.

Entretanto, outras 81 apostas espalhadas por todo o país.

Destas, somente uma delas é de Goiás. O registro foi feito na Agência Lotérica Vegas, de Goiânia. Cada uma delas vai levar R$ 72.766,96

Os números sorteados foram: 07 – 14 – 24 – 53 – 58 – 60.

O próximo sorteio está marcado para a próxima terça-feira (07) e o valor estimado é de R$ 3 milhões.