Discussão por conta de som alto acaba em briga generalizada e dupla tentativa de homicídio, em Aparecida de Goiânia

Na tarde de sábado (03), uma briga de bar resultou em duas tentativas de homicídio, na Vila Alzira, em Aparecida de Goiânia. Um pedido para abaixar o som do carro foi o que teria levado o suspeito, de 38 anos, a cometer as infrações.

Depois que um homem, de 48 anos, pediu que o suspeito abaixasse o volume do som automotivo, a discussão logo se tornou uma briga, com o motorista entrando no carro na tentativa de atropelar o reclamante.

Além disso, o homem ainda pegou um facão e atacou a vítima com quatro golpes, momento em que um terceiro, de 35 anos, correu para apartar a briga. Tal ato impediu que os golpes fossem mortais, mas resultou em ferimentos na perna do envolvido.

Neste momento, pessoas próximas tentaram separar a briga, jogando pedras sobre o suspeito e sobre o carro.

Quando a Polícia Militar chegou ao local, a equipe encontrou a segunda vítima, ensanguentado por conta do golpe na perna, enquanto a primeira, com vários golpes no abdômen e braço, havia se dirigido à própria residência para aguardar socorro médico.

Já o suspeito fugiu do local, mas foi rapidamente encontrado. Questionado sobre os fatos, o homem confirmou a história e ainda disse que iria matar as vítimas, o que resultou na detenção e encaminhamento ao Central de Flagrantes.

A primeira vítima foi transferida para o Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada em estado grave. A segunda, após receber assistência médica no local, optou por não ser encaminhado ao hospital.