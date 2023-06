Jovem é abordada por casal na academia e recebe proposta ousada: “em choque”

Uma atriz que vive em Madri, na Espanha, viralizou após gravar um vídeo para o TikTok em que contou que um casal a convidou para um sexo a três, enquanto ela estava na academia.

Marielle Alessandra contou que foi abordada pela dupla durante um treino e ficou chocada com o pedido.

“Estou muito envergonhada de dizer isso, para ser sincera. É muito surreal para mim”, afirmou na publicação. Ela chegou a questionar ao casal “vocês estão brincando comigo?”

No entanto, a dupla insistiu, afirmando que achava a jovem “Muito gostosa” e que já observava ela há algum tempo na academia.

Perplexa com o pedido, a atriz deu a resposta final para o casal: “Não estou a fim disso, desculpe”.

Após a recusa, Marielle destacou que ficou preocupada sobre como reagir perante à dupla nos próximos dias, já que eles vão continuar treinando no local.

Depois que o vídeo viralizou no TikTok, vários usuários fizeram piadas com a situação. “Eles nem me oferecem água”, disse um, enquanto outro internauta brincou: “eles nem dizem bom dia para mim”, zombou outro.

Já uma outra pessoa tentou tranquilizar a jovem atriz, afirmando: “você é uma Deusa, sinta orgulho do que desperta nas pessoas e continue treinando.”