Quando um casal já está há bastante tempo junto e possui uma relação saudável, algumas coisas que antes eram desafios dentro de outras relações, aqui passam a ser prazeres.

Para quem vê isso de fora, chega ficar com um pouco de inveja e até mesmo com vontade de ter também aquele namoro pleno, sem nenhum traço tóxico.

6 prazeres que só os casais que se amam de verdade conseguem sentir:

1. A despedida não dói muito

Alguns casais que estão começando o namoro não conseguem lidar bem com a distância um do outro.

Sendo assim, a falta de maturidade faz as despedidas serem bastante doloridas para essas pessoas, que acham que podem perder o parceiro pelo simples fato de estarem diante.

Mas quando há muita segurança e confiança dentro de um namoro, a despedida não é um problema e os casais sabem lidar muito bem quando precisam se afastar.

2. Não há muito ciúme

Outro prazer para esses casais que se amam muito é que agora aquele ciúme doentio e problemático de outras relações não é mais um problema para eles, já que não existe aqui.

O que acontece é que trata-se de uma relação tão saudável, que para eles não há sentido em ter medo de perder o outro ou aquela insegurança e possessão sobre o parceiro.

3. Intimidade fala por si só

Certamente isso aqui a gente não encontra entre qualquer casal, não!

Isso porque, só alguns casais conseguem agir com muita intimidade ao lado do outro, tendo um parceiro como um verdadeiro amigo e sem medo de ser quem é.

4. Ficar longe um do outro não é um problema

Como dito no início do texto, esses casais sabem lidar muito bem com a distância, que, aliás, é uma grande marcadora de relação.

Afinal, a toxicidade de uma relação surge a partir do momento que o par romântico não sabe lidar com a distância entre eles.

Sendo assim, os que não veem isso como um problema e não sofrem muito, acabam tendo mais esses prazeres.

5. Não há segredos

É péssimo estar em uma relação em que há segredos entre o casal e para aqueles que não se amam de verdade, esconder algumas coisas acaba sendo uma saída para o casal.

A questão é que para aqueles que se amam de verdade, há tanta cumplicidade entre o casal que guardar segredo não é uma opção.

Assim, contar tudo um para o outro se torna algo muito natural e prazeroso, já que o parceiro é visto como melhor amigo.

6. Ter alguém para fazer planos

Por fim, os casais que se amam mesmo tem certeza de que possuem ao lado um alguém para se contar no futuro.

Sendo assim, é um prazer para eles terem a segurança de saber que não estão sós no mundo e que podem fazer planos com outra pessoa.

