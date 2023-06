Estilista de Anápolis viraliza com vestido inspirado no filme da Barbie; veja o vídeo

O jovem estilista anapolino Richard Pessato arrancou elogios e viralizou nas redes sociais com um novo trabalho lançado na São Paulo Fashion Week, no fim de maio. A bola da vez foi um vestido inspirado na Barbie, aproveitando o recente lançamento de um filme live action da franquia.

Com mais de 100 mil visualizações em menos de 24 horas, o vídeo mostra o processo de confecção e pintura do vestido, com uma saia volumosa em roxo e rosa choque. A cor vai subindo em degradê até o quadril, onde já desponta o rosa claro que transiciona ao branco

Além do vestido, a modelo Débora Motta também usou brincos feitos por ele, nos quais ficam penduradas duas cabeças de bonecas Barbie, com os cabelos tingidos de rosa. O estilista ainda afirmou que a obra teve a participação da estilista Vaninha Ferreira.

Durante o desfile e a exibição, o look arrancou suspiros dos presentes. Alguns famosos, como Adriane Galisteu, teceram elogios. A apresentadora chegou a interromper a entrevista da qual participava para elogiar a composição.

Outros nomes que apontaram a qualidade da obra foram o cabelereiro e maquiador Celso Kamura, e o ator Reinaldo Gianecchini, que deu destaque aos brincos inovadores usados pela modelo.