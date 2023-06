Governo de Goiás abre oportunidade para estudantes que estão na faculdade; inscrições estão abertas

As inscrições para o processo seletivo de estagiários do Governo de Goiás encerram na próxima segunda-feira (12), podendo ser realizadas de forma gratuita através do site selecao.go.gov.br.

Estão sendo disponibilizadas 105 vagas em mais de 40 áreas de conhecimento para estudantes de ensino superior. Os selecionados serão designados para trabalhar em diversos órgãos do estado.

O programa oferece uma bolsa de estágio no valor de R$ 1 mil, além de R$ 100 para vale-transporte e seguro coletivo contra acidentes pessoais.

Os aprovados terão uma carga horária de estágio de quatro horas por dia, totalizando 20h semanais, no período da manhã ou tarde, e o contrato terá uma duração mínima de seis meses, podendo ser renovado por até dois anos.

Os candidatos interessados devem estar matriculados e frequentando regularmente. Outro requisito é estar cursando, no momento da contratação, pelo menos o segundo ano, no caso de cursos com duração anual, ou o terceiro semestre, para formações com duração semestral.

O edital não permite a participação de alunos que estejam no último período da faculdade.

A seleção final será feita em uma única etapa, por meio da análise curricular. O resultado será divulgado no Portal de Seleção no dia 23 de junho.

Candidatos com bom desempenho e que não forem aprovados dentro do número de vagas terão seus currículos incluídos no Banco de Talentos do Estado, podendo ser chamados para oportunidades futuras.

Para mais informações, consulte o edital.