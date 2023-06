Ex-servidor público que matou sogro em farmácia recebe condenação por violência doméstica

Felipe Gabriel Jardim Gonçalves, ex-servidor público de 27 anos, que baleou e matou o sogro em uma farmácia em Goiânia, foi condenado por ameaça e violência psicológica contra a ex, Kennia Yanka Silva Leão.

Foi definida a pena de três anos de reclusão, além de multa e detenção, pelos crimes de violência doméstica cometidos contra a ex-companheira.

Dentre os apontamentos feitos durante o julgamento, destacou-se a afirmação de que ele já teria efetuado disparos de arma de fogo contra a ex-companheira, com o intuito de intimidá-la.

No entanto, o advogado do acusado afirma que irá entrar com recurso contra a decisão.

Por outro lado, o julgamento relativo ao assassinato do ex-sogro, João do Rosário Leão, ocorrido em junho de 2022, ainda irá ocorrer, podendo acrescentar mais tempo a pena de Felipe Gabriel.

À época do homicídio, o ex-servidor público chegou a ligar para Kennia para avisar que iria matar o pai dela. O sogro era aposentado da Polícia Civil (PC) e havia aberto a farmácia em sociedade com um outro genro.

No momento do crime, João do Rosário Leão estava no estabelecimento e o crime foi captado por câmaras de segurança presentes no local.

Após o homicídio, o jovem chegou a ligar novamente para a companheira afirmando que iria matá-la também.

Ele foi encontrado na casa de parentes três dias após o crime e durante a prisão teria gritado “o sonho acabou”, em referência ao intento que ele teria de se tornar um policial militar.