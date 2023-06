Jovem é assassinado com disparos de arma de fogo em Anápolis

Um jovem de apenas 20 anos morreu em Anápolis, na noite deste domingo (11), após ser alvo de disparos de arma de fogo, no bairro Novo Paraíso.

O Portal 6 apurou que o rapaz recebeu dois tiros. Chama atenção, porém, o fato de que nenhum morador nas proximidades presenciou o crime.

Assim que as autoridades policiais chegaram no endereço, haviam várias pessoas aglomeradas nas proximidades do corpo e buscando informações do que teria acontecido.

No local, estava ainda um carro, que seria da vítima. O veículo passou por perícia e foi deixado sob os cuidados de familiares.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também precisou se deslocar até lá, mas a equipe nada pôde fazer além de constatar o óbito. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Agora, caberá ao Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) da Polícia Civil apurar o crime.