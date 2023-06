Goianos poderão procurar vagas de emprego na Alego; saiba como

Os goianos que estão em busca de um emprego poderão, a partir de agora, procurar uma oportunidade na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) por meio do Programa Mais Empregos.

Isso porque foi inaugurado um espaço próprio para a oferta de empregos e capacitação profissional para a população em geral, principalmente aqueles que costumam ir até os gabinetes de deputados para solicitar uma oportunidade.

O local fica localizado no Bloco A, no térreo, no Palácio Maguito Vilela, no Park Lozandes, e será inaugurado nesta terça-feira (13), às 11h. O horário de funcionamento é das 08h às 19h, de segunda a sexta-feira.

O programa contará com um levantamento de número de vagas em Goiás e os interessados devem apresentar documento oficial com foto e, quando necessário, levar a carteira de trabalho e o currículo. Caso uma vaga se encaixe com o perfil do candidato, ele poderá ser encaminhado para uma entrevista.

Além das oportunidades, também serão disponibilizados cursos de profissionalização pelos Colégios Tecnológicos (Cotecs), em parceria com a Universidade Federal de Goiás (UFG).