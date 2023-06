De processamento de carne a produção artesanal de cachaça: cursos gratuitos estão com vagas em Anápolis

Diversos cursos gratuitos, voltados para trabalhadores rurais e afins, foram disponibilizados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Anápolis e pelo Senar.

Cada um deles conta com 16 vagas e têm de dois a três dias e serão ministrados nos meses de junho, julho e agosto em chácaras, sítios e fazendas da região.

Gratuitas, as aulas ocorrerão entre 08h e 17h, a começar em junho pelo curso de uso de drone em horta orgânica, nos dias 14 e 16, processamento de carne do 15 ao 17, uso de drone para monitoramento em áreas agropecuárias, nos dias 19 e 20, e operação de trator e soldador serão entre os dias 19 e 21.

Já o curso de apicultura, criação de abelhas e produção de mel ocorrerá do dia 23 ao 25; o de defensivos agrícolas tratorizados entre os dias 28 e 30; o de avicultura e produção de ovos nos dias 29 e 30; e o de produtos de limpeza e higiene dia 29 e o 1º.

Em julho, os cursos ofertados serão os de artesanato e pintura em tecido, entre os dias 11 e 14; primeiros socorros, entre os dias 13 e 15; e produção de doces, do dia 24 ao 28.

Por fim, o mês de agosto fecha a programação, com as opções rédea e doma de equinos, do dia 1º ao dia 05; e produção artesanal de cachaça, começando também no dia 1º porém indo até o dia 04 apenas.

Para saber mais detalhes ou realizar a inscrição, basta entrar e contato com o responsável, José Milton, pelo telefone (62) 9 9935-8818. Estarão inclusos nos cursos o café da manhã, almoço, lanche da tarde, material instrucional e certificado de conclusão.