Cobra misteriosa deixou menina com corpo e olhos paralisados em Goiânia

Uma menina de 10 anos precisou ser levada ao Hospital de Doenças Tropicais (HDT), em Goiânia, após ser picada por uma cobra misteriosa, na noite da última segunda-feira (12).

Ao G1, Evane Silva, mãe de Melyssa Moreira, afirmou que a filha chegou a ficar com corpo e olhos paralisados, após o incidente.

Segundo ela, a criança estava se preparando para dormir quando reclamou de sentir algum animal “cheirando” ela. Logo depois, a garota pulou da cama, afirmando ter sido mordida.

Inicialmente, a genitora viu os dois furos sangrando na axila de Melyssa e achou que tivesse sido causado por um rato.

No entanto, foi apenas ao chegar ao HDT que foi constatado que a menina tinha sido picado por uma cobra. Nesse ponto, a pequena já não conseguia mais se mexer e precisou ser carregada por enfermeiros.

Apesar do susto, Melyssa recebeu tratamento médico e recebeu alta na última quarta-feira (14). Contudo, a família dela ainda segue com medo.

Evane afirmou à TV Anhanguera que não conseguiu localizar a cobra e não sabe se ela está escondida na casa. A mãe chegou a acionar o Corpo de Bombeiros, mas não teve sorte.

Isso porque a corporação não pode realizar a busca do animal. No entanto, se ele for encontrado, aí sim os militares poderão fazer o recolhimento da serpente.