Sua frigideira pode até parecer inofensiva, mas a realidade é que ela pode ser um perigo para a sua segurança!

O que acontece é que essa panela é um pouco mais leve e mais aberta que as convencionais, o que expõe as pessoas a mais riscos.

6 perigos de usar a frigideira que muitas pessoas que a maioria das pessoas não conhecem:

1. Se queimar

Começando nossa lista, se queima é de longe o maior risco que essa panela nos expõe. Afinal, sua boca mais aberta acaba nos deixando em contato direto com os alimentos quentes e, consequentemente, com possíveis queimaduras.

2. Deixar cair do fogão

Outra coisa que pode ser perigoso é o fato de que a frigideira pode cair do fogão, caso esteja com pouco conteúdo dentro ou muito na beirada no eletrodoméstico.

Afinal, essa panela é muito mais leve do que as convencionais e qualquer esbarrão pode fazer ela cair, fazendo com que altas temperaturas entrem em contato com a nossa pele.

3. Usar ela riscada

Se sua frigideira for antiaderente, cuidado se ela estiver riscada!

O mau uso da panela, até mesmo na hora de lavagem, pode fazer o item soltar teflon nos alimentos.

O que, por sua vez, trata-se de uma substância cancerígena quando ingerida.

4. Deixar a panela próxima de crianças

Por conta da sua leveza, como dito, essa panela pode facilmente cair do fogão com qualquer desequilíbrio.

Sendo assim, não deixe-a perto de crianças, ainda mais se estiver conteúdo muito quente dentro dela.

5. Cabo muito curto

Cuidado ao manusear sua frigideira se ela tiver um cabo muito curto.

Isso deixa a sua mão muito mais próxima do fogo e do calor da panela, que, por sua vez, pode causar ferimentos.

6. Explosão dos alimentos

Por fim, por se tratar de uma panela que fazemos, na maioria das vezes, frituras,atenção às explosões.

Fritar ovos, por exemplo, nos coloca em risco de pequenas explosões. Sendo assim, sempre que possível use uma tampa para abafar a comida.

