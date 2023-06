Anápolis terá tributo em homenagem a Cristiano Araújo no Brick House

Nesta sexta-feira (23), ocorrerá em Anápolis um show de tributo em homenagem ao cantor Cristiano Araújo, devido aos oito anos de falecimento do sertanejo que foi vítima de um acidente de carro na BR-153 com apenas 29 anos.

O local da apresentação será o Brick House, a partir das 22h, e contará com a participação de Diogo Dornelas no vocal.

A noite promete resgatar os maiores sucessos do tão saudoso cantor, como “O que temos para hoje é saudade”, “Caso indefinido”, “Blecaute” e diversos outros.

Os ingressos estão no valor de R$ 30 unissex e podem ser adquiridos de forma antecipada pelo Instagram @brickhouseclub ou na portaria, respeitando a ordem de chegada.

Além disso, até às 00h, haverá dobradinha de todos os drinks para as mulheres e de caipirinha e cozumel para o público em geral. As 15 primeiras mulheres também terão direito a uma caipirinha como welcome drink.