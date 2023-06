Esses são os famosos que estiveram no Arraiá do Jacques Vanier, em Goiânia

Embarcando no clima das tradicionais festas juninas, o Arraiá do influenciador digital Jacques Vanier, que aconteceu na terça-feira (20), em Goiânia, movimentou a capital pela presença de celebridades conhecidas no evento.

A festa, que também foi aberta ao público, ocorreu no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), que fica na Avenida Deputado Jamel Cecílio.

A grande atração da noite foi a presença da cantora Ana Castela, conhecida como ‘boiadeira’. A artista subiu ao palco e agitou o público com alguns dos principais sucessos como “Pipoco” e “Solteiro forçado”.

Enquanto a sertaneja se apresentava, os ex-participantes do Big Brother Brasil (BBB), Gustavo Benedeti, Cezar Black, o cantor Fernando Zor e a dupla Guilherme e Benuto curtiram o evento em meio a multidão.

Quem também aproveitou o Arraiá e também realizou um show foram os artistas Luan Pereira e a ex-BBB e cantora Gabriela Martins. Nos stories do Instagram, as celebridades mostraram trechos das respectivas apresentações e alguns momentos divertidos no evento.

Além deles, também se apresentaram os cantores Nilson Neto, Jiraya Uai e as duplas Zé Ricardo e Thiago, Us Agroboy, Léo e Raphael, Pedro Paulo e Alex, Fiduma e Jeca, João Bosco e Gabriel, Fred e Fabrício, e o DJ Chris no Beat.