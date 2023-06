Prefeitura divulga data para inscrição de novo processo seletivo para conselheiros tutelares

Após não ser alcançado o quórum mínimo de aprovados para o cargo de conselheiro tutelar em Anápolis, a prefeitura divulgou, nesta quarta-feira (21), a data para o novo processo seletivo. A prova objetiva ocorrerá no dia 02 de julho. As informações foram divulgadas no Diário Oficial do Município (DOM) do dia 20 de junho.

O período de inscrições já começou e segue até o dia 26 de junho – considerando que o curso básico ministrado para quem pleiteia o cargo será no dia 1º de julho. Após a prova, seguem-se as etapas de avaliação psicotécnica, no dia 16 de julho.

Já a eleição está marcada para o dia 1º de outubro e a avaliação de títulos, cinco dias depois.

Vale ressaltar que apenas quatro candidatos foram aprovados na última seleção, que previa 15 vagas. Portanto, há a expectativa de que sejam feitas alterações no modelo da prova e nos critérios cobrados pela banca examinadora.

O salário oferecido é de R$ 3.278,04, com a jornada de trabalho indo de segunda à sexta-feira, das 08h as 18h, além de plantões por escala, das 18h as 08h.

Os pré-requisitos para o cargo são a idade superior a 21 anos, ter Ensino Médio completo e residir em Anápolis por no mínimo cinco anos. Além disso, é necessário ter experiência comprovada na área de defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente por, no mínimo, dois anos.

É possível se inscrever gratuitamente na sede do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA), na rua General Joaquim Inácio, no Centro da cidade, ou no balcão de informações do Centro Administrativo, na Avenida Brasil. Ambos funcionam entre as 08h e as 17h, em dias úteis.