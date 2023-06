Após repercussão negativa, Lula cancela encontro com príncipe árabe

LUCAS BORGES TEIXEIRA E MARIANA DURÃES

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O presidente Lula (PT) cancelou nesta sexta-feira (23) o jantar com Mohammed bin Salman al Saud, príncipe que deu de presente o kit de joias à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e suspeito de mandar matar o jornalista Jamal Khashoggi.

O evento saiu da agenda oficial do presidente nesta tarde, poucas horas antes do evento. O Planalto alegou agenda intensa na viagem a Brasília. Não há nova data.

O jantar, na Residência Oficial do Reino da Arábia Saudita em Paris, foi acrescentado no meio da viagem e causou repercussão negativa. O evento estava marcado para acontecer às 20h30 (horário local, 15h30 em Brasília).

Segundo a assessoria de comunicação, a agenda de ontem “acabou muito tarde” e os planos foram revistos.

Um encontro com o presidente do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), Ilan Goldfajn, foi colocado no lugar para as 18h30 (horário local, 13h30 em Brasília).

Inicialmente, a saída de Lula estava prevista para esta noite, às 21h, no horário de Paris (16h em Brasília). Hoje, a comitiva decidiu mudar a partida para a manhã de amanhã (24), após um pronunciamento à imprensa às 8h (horário local, 3h em Brasília).

Lula participa hoje de vários encontros em Paris, após sua participação na Cúpula para um Novo Pacto Financeiro Global. Ele também tem na agenda um almoço com o presidente francês, Emmanuel Macron, e encontros com a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, e o presidente da República do Congo, Denis Sassou-Nguesso.

QUEM É O PRÍNCIPE HERDEIRO?

Mohammed bin Salman al Saud presenteou Michelle Bolsonaro com um kit de joias. O governo Bolsonaro teria tentado trazer os bens ao Brasil de forma ilegal, sem declará-los, e as joias acabaram detidas pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos.

O príncipe também é suspeito de mandar matar o jornalista Jamal Khashoggi em 2018. Segundo relatório de inteligência dos EUA publicado em março de 2021, ele teria autorizado o assassinato ou captura do jornalista, que era crítico do príncipe.