Noiva contou o que aconteceu após encontrar padrinho de casamento sujo na porta da igreja

Uma noiva recorreu ao Reddit para comentar como foi receber um padrinho de casamento todo sujo e mal vestido bem na hora da cerimônia. O caso viralizou.

No fórum virtual, a mulher não se identificou, mas explicou que havia convidado uma amiga para entrar na igreja como madrinha, ao lado do namorado dela.

Acontece que a noiva já estava ciente sobre o estilo de vestimentas do homem. Inclusive, fez uma aposta com as outras madrinhas – duvidando que ele iria vestido formalmente.

“No site do casamento colocamos que não seriam permitidos convidados usando calças jeans. Mas ainda assim duvidamos que o noivo da minha amiga, de 20 e poucos anos, conseguiria usar calças sociais”, contou no relato.

Antes de começar o casamento, a noiva explicou que visualizou o convidado próximo à igreja. “Ele estava com uma camiseta vermelha brilhante e calças jeans. Fiquei magoada com isso porque me esforcei para falar com todos sobre os trajes”, disse.

Além disso, a protagonista da história mencionou que a calça do jovem estava suja de graxa, juntamente das mãos e unhas totalmente pretas, o que deixou ela ainda mais desapontada.

“Isso não estragou o casamento, mas me magoou e me fez sentir como se ele não tivesse se importado com todo o esforço que colocamos no planejamento”, finalizou.

Nos comentários, os internautas apoiaram totalmente a noiva. “Ele não teve o mínimo do bom senso. Não custava nada sair um pouquinho mais cedo do trabalho e se arrumar para um evento que concordou em aparecer”, disse uma pessoa.