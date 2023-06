Deputado apresenta projeto para proibir presença de crianças e adolescentes nas paradas LGBTQIAPN+

No mês do Orgulho LGBTQIAPN+, o deputado Cairo Salim (PSD) apresentou um projeto de lei, na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), que proíbe a participação de menores de 18 anos nas paradas que forem realizadas no estado.

A matéria está em tramitação na Casa e foi encaminhada para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ).

Na justificativa, Cairo Salim alega que as paradas LGBTQIAPN+ são “eventos que exploram a erotização infantil, independentemente da presença dos pais ou responsáveis legais”.

Segundo o parlamentar, antes de completar 18 anos, “crianças e adolescentes estão em um processo de desenvolvimento físico, emocional e psicológico” e que “a exposição precoce a conteúdos e imagens de natureza sexual pode acarretar consequências negativas para o desenvolvimento psicológico e emocional dos mesmos”.

O projeto prevê multa de até 80 salários mínimos para os organizadores que desrespeitarem a lei nos eventos.