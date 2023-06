Você sente que seu relacionamento está em uma maré de azar sem fim?

Pois bem, os grandes precursores dessa série de problemas pode ser o casal em si, que não está conseguindo ver onde está falhando!

6 comportamentos que podem estragar silenciosamente o seu relacionamento:

1. Desrespeitam um ao outro

Antes de entrar em um relacionamento, as pessoas precisam entender que o seu parceiro (a) é completamente diferente de você.

Quando elas não entendem isso, começam a rolar muitas críticas e insatisfação, que acabam desgastando a relação.

2. Deixar de comemorar os aniversários do relacionamento

Só porque você está há anos com o seu companheiro (a) que isso significa que você deve deixar de comemorar o primeiro beijo, início do namoro e assim por diante.

As cartas, presentes e declarações nessas datas são essenciais para demonstrar que o relacionamento é prioridade na vida de vocês e motivo para comemorar.

3. Deixam de ter amor próprio

As melhores pessoas para se relacionar são as que cuidam de si e quando falamos disso, nos referimos aos que se importam com o seu emocional, saúde física e espiritual.

Com o interior em dia e de bem com a vida, um relacionamento vai para frente, sem desgaste ou problemas.

4. Evitar discutir sobre os problemas

Ignorar os problemas não faz com que eles simplesmente desapareçam e enquanto muitos casais não entenderem isso, eles vão continuar desgastando a relação.

Os namorados devem sempre estar abertos para o diálogo e conversa, buscando soluções para todo e qualquer conflito.

5. Sempre ameaçar o término

Fazer ameaças também não é nada legal e demarca um alto grau de toxidade da sua parte.

Normalmente, essa atitude surge quando a pessoa fica inconformada de não encontrar vestígios de traição e por isso tentar coagir o outro a assumir.

6. Dizer que ama da boca para fora

Por fim, soltar um “eu te amo” só por dizer por força do hábito ou para esconder uma falta de assunto não vai fazer sua relação ficar melhor.

Acredite se quiser, mas essa atitude pode ser muito perigosa para a saúde do seu namoro.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!