Homem causa polêmica com lista do que as mulheres precisam ter para ficar com ele

Um homem, chamado Bill, revelou ao irmão a complexa lista de qualitativos necessários para as mulheres que desejarem se envolver com ele e o caso viralizou na internet.

Sem se identificar, o familiar explicou que o irmão tem 30 anos e, juntos, vivem em uma zona rural e não encontram uma variedade ampla de mulheres solteiras.

Mesmo assim, Bill insistiu em criar um padrão bem explicativo de como uma pessoa perfeita deveria ser para se relacionar com ele.

“Vivemos em uma área mais rural, então não há muitas mulheres solteiras na idade dele, para começar. As que estão disponíveis, bem, Bill não achou que fossem boas o suficiente”, disse o internauta em um fórum virtual.

“Ele me pediu para editar seu perfil de um site de relacionamento para atrair uma companheira. Eu olhei e, caramba. Seu perfil tem parágrafos do que ele procura em uma mulher: magra, bonita, com menos de 30 anos, de renda média a alta e que mora perto”, explicou.

O irmão ainda mencionou que a pretendente também deve gostar de anime e jogos. O problema é que o familiar achou Bill muito contraditório.

“Bill mora com nossos pais e trabalha como recepcionista [em uma rede de supermercados] desde os 18 anos. Eu disse a Bill que ele não precisava reformular sua página, ele precisava reformular sua vida”, pontuou.

“Nenhuma mulher que satisfizesse seus desejos gostaria de namorar um homem obeso de 30 anos vivendo sob os cuidados de seus pais e trabalhando em um emprego que [a rede de supermercados] normalmente dá aos idosos para se manterem ocupados”, continuou.

Após dizer tudo o que pensava, evidentemente, Bill ficou muito bravo e contou para a mãe o que o irmão havia feito. Agora, a família segue em constante discussões.

“Ela quer que eu me desculpe, mas o que há para se desculpar? Acabei de dizer a Bill o que estava errado e que ele deveria pensar em mudar de vida se realmente deseja o que deseja”, concluiu o relato.

Os internautas ficaram incrédulos com o comportamento de Bill e concordaram arduamente com o autor do desabafo. “Ele vive no mundo da Lua, né?”, questionou um usuário.